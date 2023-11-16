CHP lideri Özel’den Denktaş ve Küçük’ün mezarlarına ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'de bulunan CHP lideri Özel, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarını ve Kıbrıs Türkleri lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Hamitköy’de bulunan kabrini ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin fotoğraflar CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.