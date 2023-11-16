Abone Ol

CHP lideri Özel’den Denktaş ve Küçük’ün mezarlarına ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'de bulunan CHP lideri Özel, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti.  

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
CHP lideri Özel’den Denktaş ve Küçük’ün mezarlarına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarını ve Kıbrıs Türkleri lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Hamitköy’de bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Özgür Özel’den Ogün Samast’ın tahliyesine sert tepkiİlginizi ÇekebilirÖzgür Özel’den Ogün Samast’ın tahliyesine sert tepkiÖzel'den Erdoğan'a 'emanetçi' yanıtı: Atatürk'ün emanetçisiyimİlginizi ÇekebilirÖzel'den Erdoğan'a 'emanetçi' yanıtı: Atatürk'ün emanetçisiyim