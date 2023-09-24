CHP Malatya’da Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isim kaybetti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan Yunus Gök ile mevcut il başkanı Barış Yıldız'ın yarıştığı CHP Malatya İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Kongresi'nde Barış Yıldız yeniden il başkanı seçildi.
Malatya Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan CHP Malatya 38. Olağan Kongresinde mevcut il başkanı Barış Yıldız ve büyük kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Yunus Gök yarıştı.
BLOK LİSTEYLE SEÇİME GİDİLDİ
CHP Malatya İl Başkanlığı Kongresi'nin divan başkanlığını CHP Grup başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptı. Delegelerin oylarıyla ‘blok liste' yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.
YILDIZ TEKRAR SEÇİLDİ
Barış Yıldız ve Yunus Gök'ün il başkanlığına aday olduğu kongrede, 373 delegeden 328'i oy kullandı.
228 delegenin oyunu alan Yıldız, yeniden il başkanı seçildi. Yunus Gök ise 109 oyda kalarak yarış kaybetti.