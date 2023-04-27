CHP’den gençlere ‘Demokrasi Bileti’

CHP, gençlerin seçimlerde ikamet ettiği şehre giderek oy kullanmasının önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırmak amacıyla “Demokrasi Bileti” kampanyası başlattı.

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CHP, gençlerin seçimlerde ikamet ettiği şehre giderek oy kullanmasının önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırmak amacıyla “Demokrasi Bileti” kampanyası başlattı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik düzenlediği basın toplantısında, farklı şehirlerde eğitim gören ve yaşan gençlerin nüfusa kayıtlı oldukları illerde oy kullanabilmeleri için ‘demokrasi bileti' kampanyası başlattıklarını açıkladı. Killik, www.demokrasibileti.org internet sitesi üzerinden kampanyadan faydalanılabileceğini kaydetti. Killik, şunları söyledi:

“İktidar gençlerden, özellikle eğitimli gençlerden korkuyor. Üniversitelerin kültüründen, öğrencilerin düşüncelerinden ve cesaretlerinden korkuyorlar. Biliyorlar ki gençler isterse her şey değişir, gençler özgür kalırsa Türkiye gelişir. Ve korktukları gerçekleşecek. Seçimlerin Haziran ayından Mayıs ayına çekilmesinin tek sebebi öğrencilerin ikametgah problemiyle oy kullanmada sorun yaşamalarıydı. Bunun üstüne bir de 6 Şubat tarihinde deprem felaketini yaşadık.

Tüm bunların tek bir amacı var. Gençleri sandıktan uzak tutmak, çünkü gençlerin kime oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar.

Binlerce öğrenci, otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda. Fakat biletler çok pahalı. Öğrencilerin ekonomik gücü bunu karşılamaya yetmiyor. Gençleri sandıktan uzak tutmaya çalışan iktidara inat, gençliği sandığa taşıyacağız. Sadece e-devletten alınmış öğrenci biletini sisteme yüklemen ve gideceğin şehri seçmen yeterli.”

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