CHP’de kurultayın 29 Ekim günü yapılması planlanıyor

Kurultayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapmayı planlayan CHP’de “değişim’’ taleplerinin sonuçlanması bekleniyor.

Başak KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nda yaptığı değişikliğin ardından danışmanlarının da görevlerine son verdi. Yönetimi yeniden yapılandıran Kılıçdaroğlu'nun bazı il başkanlarını da görevden alacağı belirtiliyor. CHP, kurultayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıp, parti tabanına mesaj vermek istiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘emanetçi genel başkan' formülünden geri adım atması, değişim sürecinin Kılıçdaroğlu ile devam edeceğini gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yönetimi yeniden tesis etmesinin, bayram sonrasında partideki ‘kavga ve tartışma' görüntüsünü bitirmesi bekleniyor.

Kurultay takviminin başlamasının ardından mahalle, ilçe ve il kongreleri yapılacak. Tüm kongrelerin 15 Ekim'de tamamlanması öngörülüyor. Bu aşamada kurultay delegeleri de belirlenmiş olacak. Kurultay tarihi ise henüz netleşmedi. Bu konuda tüzük gereği Parti Meclisi'nin karar alması gerekiyor. CHP, kurultayı anlamlı bir tarih olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirmeyi değerlendiriyor. Parti içinde kurultayın yerel seçimler sonrasına bırakılması gerektiğini savunanlar da bulunuyor. Tüzükte yapılacak değişikliklerle ‘önseçimin önü açılacak' beklentisi de var. Ancak belediye başkan adaylarını belirlerken önseçim şartının çok kapsamlı uygulanmayacağı belirtiliyor.