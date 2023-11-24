CHP’den Antalya’da yerel seçim kampı

CHP'li milletvekilleri yerel seçim gündemiyle Antalya'da kampa girecek. Manavgat'ta 1-3 Aralık'ta düzenlenecek kampa Genel Başkan Özgür Özel de katılacak. 31 Mart, kurultay süreci ve yasama faaliyetleri masaya yatırılacak.

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CHP, yerel seçim stratejisini belirlemek üzere milletvekillerinin katılımıyla 1-3 Aralık’ta, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kampa girecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1-3 Aralık’ta Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenecek ‘CHP Milletvekilleri Kampı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLK GÜNDEM 31 MART

Genel Başkan Özgür Özel’in de katılacağı kampın yeni dönem milletvekillerinin tanışması ve geçmiş dönem milletvekillerinin tecrübelerini aktarması için yapılacağını belirten Bulut, toplantılarda güncel konuların da tartışılacağı kaydetti. Bulut “Kampın ilk gündemi yerel seçim olacak. Kurultay sürecine ilişkin de fikirler alınacak. Grup başkanvekillerince Meclis’in işleyişine, yasama faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişi olacak” diye konuştu.

Milletvekillerinin görüşlerinin belediye başkan aday adaylarını belirleme sürecinde çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

– Türkiye’de yerel seçim stratejileri anlamında milletvekillerinin kendi bölgesine ilişkin yorumları önemli. Kamptan çıkacak kararlar ya da görüşler genel olarak yerel yönetimler aday belirleme çalışmamıza da destek verecek. Buradaki çalışmalar bir bütün içerisinde önemli yer tutacak, bu yasama tarafı… İl başkanları, kamuoyu, bazı yerlerde ön seçim, tüm bunlarla karar verilecek.

“ADAYLIK İÇİN EN DOĞRU YÖNTEM BULUNACAK”

– Kampta yerel seçim maddesinin olma gerekçesi genel stratejiye katkı. Çünkü bu tarihte henüz adaylaştırma başlamamış olacak. Buradaki arkadaşların büyük çoğunluğu tecrübeli arkadaşlarımız. Doğru bir yöntem bulunması açısından da arkadaşlarımızın katkıları alınacak.

– Yerel seçimler sekteye uğratabilir ama Sayın Genel Başkanımız tüm partinin organlarıyla çalışma yapmayı isteyen bir anlayışta. Partinin ilk kapalı grubu Parti Meclisi, milletvekilleri ve il başkanlarıyla yapıldı. Bu da daha önce pek olmuş bir şey değildi. Ortak çalışma anlamında da bu kamp bizler için çok iyi olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, 4 Aralık Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının da Antalya’da yapılacağını kaydetti. (AA)

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