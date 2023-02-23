CHP’den İskenderun Devlet Hastanesi açıklaması: Uyarmıştık

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından İskenderun Yeni Devlet Hastanesi'nin çökme riskine karşı tahliye edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şahin, yaklaşık 15 yıllık olan hastane binasının yapılırken zeminin kaydığı yönde ilgilileri uyardıklarını söyledi.

Kemal ATLAN

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CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından çökme tehlikesine karşı boşaltılan İskenderun Devlet Hastanesi’nin daha önce de zemininin kaydığı ve tadilatlarla giderildiğini açıkladı.

“SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜYÜK AKSAMA YAŞANIYOR”

Hatay İskenderun’da 1968 yılında SSK hastanesi olarak açılan, 1992 yılında kapasitesi arttırılan ve 2005 yılında ise İskenderun Körfez Devlet Hastanesi olarak hizmet veren hastane de depremde çökmüştü.

İskenderun’da hizmet veren İskenderun Yeni Devlet Hastanesindeki hastalar da geçtiğimiz gün Hatay’da yaşanan depremlerin ardından çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

İskenderun’da sağlık hizmetlerinde büyük aksama yaşandığını belirten CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Şu anda yeni diye İskenderun'da anılan Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Ardı ardına Samandağ'da ve Defne'de yaşanan deprem sonrasında burası da hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıldı. Şu anda tüm Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hekimler ve buranın yerel hekimleri de burada hizmet yapıyorlar. Gördüğünüz gibi dışarıda son derece ilkel koşullarda ve birinci basamak olarak hizmet veriyor ne yazık ki burası. Buradan sevkler farklı yerlere yapılıyor. Çünkü buradaki eski Devlet Hastanesi de ilk Kahramanmaraş depreminde çökmüştü. Enkaz altında 70 kadar kişinin olduğu söylenmişti. Dolayısıyla burada şu anda sağlık hizmetlerinde büyük bir aksama yaşanıyor. Ama tüm hekimlerimize biz yine de minnettarız. Birileri her ne kadar ‘Giderlerse gitsinler' dese de onlara biz minnettarız her zaman. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” şeklinde konuştu.

“DAHA ÖNCE DE ZEMİNİ KAYMIŞTI”

İskenderun Yeni Devlet Hastanesi’nin 15 yıllık bir bina olduğunu ve hastanenin yapılırken yerinin uygun olmadığı yönünde ilgilileri uyardıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin şunları söyledi:

“Aşağı yukarı 15 yıllık bir bina. Hastane hizmete girmeden bina olarak bir süre bekledi. Ondan sonra çalışmaya başladı. Aslında İskenderun için çok büyük bir ihtiyaçtı. Fakat yeri konusunda yapıldığı sırada da yeri konusunda tartışmalar vardı. Zeminin kaydığı ve bu sebeple buraya oturtulamayacağı söylendi.

Söylendiği gibi bir kez de bu yaşandı. Yani zemin bir kez kaydı. Bir tadilatla giderildi vs. Böyle bir şeyden geçti. Dün de tedbir amaçlı işte sallanınca, altyapısının da bozuk olduğunu biliyoruz. Burada eski bir hastanemizin çökme olayını yaşadıktan sonra tedbir amaçlı bu hastaneyi, göçük tehlikesi içerisinde hastaları zaten içerideki doktorların da tedirginliğiyle boşalttılar.

Şimdi burada ilk adım hizmet veriliyor. İspanyol Sahra Hastanesi var. Dörtyol Devlet Hastanemize taşındı ama maalesef Dörtyol Devlet Hastanemiz de bir önceki deprem sebebiyle yeterince doluluk yaşıyordu. Şu anda hastalar bu yönde tedirgin. Kendilerini de güvende hissetmiyorlar.

Burada bir hastaneye gidememenin yarattığı duygu sebebiyle de bu durum göçü tetikliyor maalesef. Doktorlarımız, her koşulda hizmet vermeye çalışıyorlar. Her zamanki gibi Türk doktorlarımız en fedakar, canlarını esirgemeden hizmet veriyorlar. Coronada da onlara minnettardık, şimdi de onlara minnettarız. Daima var olsunlar.”