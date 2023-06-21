CHP’li Köksal: Millete bir acı reçete çıkacak

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin, "Her seferinde vatandaşa sabır telkin edip, kemer sıkma politikasını vatandaşa yükleyen, ancak kendi lüks yaşamlarından taviz vermeyen, kendileri tasarrufta bulunmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Millete bir acı reçete çıkacak görünüyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’li Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Köksal, ekonomiye ilişkin eleştiride bulunarak, “Seçimden öncesi uyardık. Dedik ki; ‘Ülkenin ekonomisi uçuruma gidiyor. Sakın seçim ekonomisi uygulamayın.’ Şimdi tek tek ortaya çıkıyor ki kamu kaynaklarını seçim harcamaları için finanse etmişler. Bakın İletişim Başkanlığı’na; bütçesinin yüzde 72’sini tüketmişler” ifadelerini kullandı.

‘MAAŞ BAĞLANAN EYT’Lİ YÜZDE 20’Yİ BULMADI’

Köksal, hükümetin seçim vaatlerine ilişkin, “‘Okullara öğretmen ataması yapılacak’ dedi, manevi danışman adı altında imam atadı. ‘Ekonomi düzelecek, faiz düşecek’ dedi, dolar 24 liraya dayandı. ‘Adaleti getireceğiz’ dedi, 16 yaşındaki çocuk afişe, kaş ve bıyık çizdiği için tutuklandı. ‘Zam yok’ dedi, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldı. ‘EYT tamam’ dedi, aylardır maaş bağlanan EYT’li yüzde 20’yi bulmadı. ‘Yerli uçak, araba, traktör’ dedi, kendi ürettiğimiz buğdayı, şekeri, mercimeği dahi ithal eder hale getirdik. Eğitimde de sorunlar artarak devam ediyor” diye konuştu.

‘U DÖNÜŞÜ YAPILDI’

Yarın açıklanacak politika faizi ile ilgili soruya yanıt veren Köksal, şöyle konuştu:

-Önce ‘faiz indirimi yapacağız’ dediler. Sonra bir ‘u’ dönüşü yapıldı. ‘Faiz yükselteceğiz’ dediler. Yani her seferinde vatandaşa sabır telkin edip, kemer sıkma politikasını vatandaşa yükleyen, ancak kendi lüks yaşamlarından taviz vermeyen, kendileri tasarrufta bulunmayan bir iktidarla karşı karşıyayız.

-Millete bir acı reçete çıkacak görünüyor. Yapılan tüm seçim giderlerinin, lüks harcamaların, örtülü ödeneğin maliyeti vatandaşın sırtına binecek görünüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir CHP Milletvekili Sevda Kılıç: Meclis'teki odamın kapısı zorlanarak açıldı