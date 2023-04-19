CHP’li Torun: Adaleti ve özgürlüğü büyütmek için mücadele veriyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye, bunu hak etmiyor. Daha iyisi, daha güzeli mümkün. 6 siyasiye parti bir araya geldik ve demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü büyütmek için mücadele veriyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ordu’nun Ünye ilçesinde STK’ları ve esnafı ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Saha çalışmalarında oldukça olumlu tepkiler ile karşılaştıklarını belirten Torun, “Artık içinde bulunduğumuz süreçten çıkmamız lazım. Türkiye, bunu hak etmiyor. Daha iyisi, daha güzeli mümkün. 6 siyasiye parti bir araya geldik ve demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü büyütmek için mücadele veriyoruz. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, birlikte üretip paylaşabiliriz. Bunun çabası içindeyiz. Geçmişte bizi eleştirenler, bugün maalesef kendileri yapmak durumunda kaldı. Ama her ne kadar onlar dışlasalar da suçlasalar da birlikte olmaya, mücadele etmeye kararlıyız. İnşallah halkımızın iradesiyle, takdiriyle başaracağız. Bu ülkede, çok güzel şeyler olacak” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir CHP temsilciliğine silahlı saldırı