CHP’li vekil, Bingöl’deki tehlikeye dikkat çekti: Binaların yüzde 50’si ağır hasarlı ve riskli

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgede depremde riskli illerden biri olan Bingöl’de vatandaşlarla buluştu. Kent merkezinde açıklama yapan Erol, “Yaklaşık 550 binada hasar tespiti yapılmış bunun 220 tanesi ağır hasarlı çıkmış. Yani neredeyse Bingöl’deki binaların yüzde 50’si ağır hasarlı ve riskli” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden Bingöl'ün de etkilendiği Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesinin ardından Bingöl ve Tunceli'nin de afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

“BİNALARIN YÜZDE 50'Sİ AĞIR HASARLI”

Türkiye geneline yaşanan depremde 11 ilin afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan CHP’li vekil Gürsel Erol şöyle konuştu:

* Ama sonuç itibarıyla bu bölgelerde de depremin etkisinden kaynaklanan yaşanan sorunlar ve endişeler var. Bugün buraya gelirken arabada il başkanımızdan aldığımız bilgiye göre, yaklaşık 550 binada hasar tespiti yapılmış bunun 220 tanesi ağır hasarlı çıkmış. Yani neredeyse Bingöl'deki binaların yüzde 50'si ağır hasarlı ve riskli. Bizim talebimiz şu; biz sizleri bilgilendirirken diğer taraftan da iktidar partisinin milletvekillerini bilgilendirerek buraya geldik.

* Ben buraya gelirken, AK Parti Milletvekili Cevdet Bey'i ve Fevzi Bey'i arayarak geldim. Konuyla ilgili onların da bilgisi var. Çünkü bu süreçte Bingöl'ün afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili de bölge milletvekillerinin de iradesi ve desteği olacak ki bu sorunu el birliğiyle çözelim. Burada amacımız bir şeyleri sorgulamak, kötülemek, karşıtlık üzerinden bir dil geliştirmek değil.

* Buradaki amacımız bu konuyu siyaset malzemesi yapmadan iktidarı ve muhalefetiyle insanların siyasi düşünceleri, inançları, değerleri ne olursa olsun Bingöl'ün evinde rahat uyuması için, Bingöllülerin sorun yaşamaması için, Bingöl'ün bir an önce afet bölgesi ilan edilerek önleyici tedbirler alınmalı, ağır hasarlı binalar yıkılarak yerine TOKİ tarafından yeni konutlar yapılmalı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmalıdır.

* Bu konuyla ilgili biz Bingöl'ü Elazığ'dan ayrı görmeyiz. Biz Tunceli'yi Elazığ'dan ayrı görmeyiz. Elâzığ milletvekili olarak, Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili talebimizi gündeme getirirken dedik ki, yalnızca Elazığ değil, Bingöl'ü ve Tunceli'yi de afet bölgesi ilan edin. Çünkü bu ilin de mutlaka ve mutlaka afet bölgesi ilan edilerek önleyici tedbirlerin alınması lazım.

“HASARLI BİNALARIN YAPIMINDAN VAZGEÇİLMİŞ”

2003 ve 2005 yıllarında yaşanan depremler sonrasında, Bingöl'de yaklaşık 3 bin 500 hasarlı bina tespit edildiğini belirten Erol sözlerine şöyle devam etti:

* Daha sonra bürokratların devreye girmesiyle bu hasarlı binaların yapımından vazgeçilmiş. Bununla ilgili de Meclis'te soru önergesi vereceğiz ve konuşmalar yapacağız. Yani Bingöl'deki tüm yurttaşlarımızın, can güvenliğiyle, mal güvenliğiyle, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla huzur içinde evlerinizde oturabilmeniz için, kaygı, endişe yaşamamanız için yeni bir Maraş'ı, yeni bir Hatay'ı, yeni bir Malatya'yı, yeni bir Adıyaman'ı yaşamamanız için biz elimizden gelen bütün desteği vereceğiz.

*CHP olarak yanınızda olacağız. Bunu bir siyasi malzeme yapmadan, ilimizin milletvekilleriyle görüşerek, onların da bu konudaki duyarlılığını biliyorum. Onlar da doğal olarak isterler ki, kendi illerinde böyle bir sorun yaşanmasın, can kaybı yaşanmasın, mal kaybı yaşanmasın. Bu arkadaşlarımızla da görüşerek, süreci de takip ederek, Bingöl'ün ve Tunceli'nin afet bölgesi ilan edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik devletin varlığını buraya getirmek için elimizden gelen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz. Bize inanın, bize güvenin. Bingöl'den CHP'nin milletvekili olmayabilir ama ben Elâzığ milletvekili olarak Meclis'te sizin sesiniz olacağım.

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