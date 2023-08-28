CHP’li vekillere ‘Sus’ emri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Afyonkarahisar’da CHP’yi eleştirmesi Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını cesur olmamakla suçlamasına CHP’den karşılık gelmedi.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla milletvekillerine Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmamaları istendi. O yüzden, parti yöneticileri ve milletvekilleri bu konuda sessizliğini korudu. SÖZCÜ'nün görüştüğü bazı CHP milletvekilleri, bu konuda açıklamanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veya parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yapılabileceğini, kendilerinin bu konuda açıklama yapmamalarının istendiğini söylediler.

Özellikle ittifakla ilgili konularda partide çok seslilik olmamasının istendiğini kaydeden bir

CHP yöneticisi SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

KOLAY KURULMADI

“Bu ittifak kolay kurulmadı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde belediye başkanlıkları kolay kazanılmadı. Bu seçim döneminde de bazı işbirlikleri yapılması gerekiyor. Aksi durum sadece AKP'nin işine yarar. Her kafadan bir ses çıkması doğru olmaz. Aynı duyarlılığı seçimde ittifak yaptığımız partilerden de bekliyoruz. Yapılan açıklamalardaki sözlere de dikkat edilmeli. Her zaman siyasette nezaketi elden bırakmamalıyız, çok sert açıklamalardan kaçınmalıyız.” Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 31 Ağustos'ta gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak.

TEKİN: İNSAFSIZCA

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in Afyonkarahisar'daki konuşmalarıyla ilgili soruları yanıtlaması, ayrıca, CHP kurultayı hazırlıkları, tüzük değişikliği, “değişim” ile ilgili gündeme getirilen konularda da açıklamalarda bulunması bekleniyor Öte yandan CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, önceki akşam katıldığı televizyon programında Akşener'i “ Sanki İYİ Parti'ye bir tuzak kurmuşuz gibi konuşulması çok ağır. CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca” sözleri ile eleştirdi.