CHP’li Yeşil: Depremde, imar barışından yararlanan kaç bina yıkıldı?

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, imar barışından yararlanan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaları Meclis gündemine taşıdı. Yeşil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, “11 ilde gerçekleşen depremde, 2018 yılında ‘imar barışı’ yasası ile kayıt altına alınan kaç bina yıkılmıştır? İllere göre dağılımı nedir” diye sordu.

Yavuz ALATAN

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CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, imar barışından yararlanan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili, Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kurum'a 11 ili etkileyen depremlerde daha önce imar barışından yararlanan kaç binanın yıkıldığını soran Yeşil, şunları kaydetti:

GERÇEK SORUMLULAR HESAP VERMELİ

– Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi kapsayan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaşadığımız felaketin üzerinden günler geçtikçe yeni gelişmeler ile karşılaşmaktayız. Bunlardan bir tanesi de yıkılan bazı yapıların müteahhitlerinin gözaltına aldığını, bazıların ise tutuklandığı yönünde haberlerdir.

– Ancak son çıkartılan imar affına geçici madde olarak eklenen ‘Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır' maddesi, imar affı ile ruhsatlandırılan ve deprem nedeniyle yıkıma uğrayan binaların soruşturmalara tabi tutulup tutulmaması sorusunu akıllara getirmektedir.

– Birçok müteahhidin gözaltına alınması, gerçek sorumluların hesap vermekten kaçması anlamına gelmemelidir. Asıl soruşturulması ve yargılanması gereken, deprem gerçeği ortayken milyonlarca depreme dayanıksız binayı kontrol dahi etmeden ruhsat veren siyasi iradedir. Birkaç müteahhit tutuklanarak adeta ‘cambaza bakın oyunu' sergilenmektedir. Burada önce bu zihniyet yargılanmalıdır.”

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ Mİ?

Önergede Bakan Kurum'a yöneltilen sorular ise şöyle:

-Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde gerçekleşen depremde, 2018 yılında ‘imar barışı' yasası ile kayıt altına alınan kaç bina yıkılmıştır? İllere göre dağılımı nedir?

-11 ili kapsayan deprem bölgesinde yıkılan binaların soruşturması kapsamında birçok müteahhidin gözaltına alınması kamuoyunun malumudur, bu kapsamda ‘imar barışı' ile ruhsatlandırılan binaların yıkılması hususunda bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

-İmar barışında 3194 sayılı İmar Kanuna getirilen geçici madde 16'da ‘Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır' ifadesi nedeniyle kat maliklerinin gözaltına alınması ya da soruşturma geçirmesi söz konusu mudur?

-Bölgede faaliyet gösteren inşaat firmaları, yapı denetim şirketleri, belediye yetkililerinin mal varlıklarına ihtiyati tedbir kararı çıkarılmış ve bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş midir?

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