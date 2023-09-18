CHP’li Zeynel Emre: Delege ön seçim istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, partisinin yeni tüzüğüyle ilgili çalışmaları SÖZCÜ'ye anlattı.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP, partinin anayasası olarak bilinen tüzükte çok önemli değişikliklere gidiyor. Seçmen en çok milletvekili ve belediye başkan adayları için partiye kayıtlı üyelerle önseçim yapılmasını ve milletvekili döneminin sınırlandırılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki komisyon, illerden gelen önerilerle tüzük taslağına son şeklini verip kurultaya götürecek. Emre, illerden tüzük çalıştay raporlarının gelmeye başladığını, 16 batı ülkesinde uygulanan aday belirleme sistemini de incelediklerini belirtti. Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletvekilliğinin herhangi bir dönemle sınırlandırılması araştırma yaptığımız 16 demokratik ülkede yok. Yürütme ile ilgili sınırlama gelmiş. Tüzük kurultayında dönem sınırlaması konusunu tartışmaya açacağız. Çok uzun süreli kontenjanlığa delegelerimizin de, halkımızın da tepkisi var. Önseçimi kalıcılaştırmak üyelerden destek görüyor.”

Tüzük kurultayının CHP kurultayının öncesinde mi, sonrasında mı ele alınacağının henüz belli olmadığını kaydeden Emre, partinin anayasası olacak tüzüğün popülist ortamda tartışılmasından yana olmadıklarını da kaydetti.

CİNSİYET KOTASI EŞİT OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük değişikliği konusuyla yakından ilgilendiği, tüzükte yer almasını önerdiği bazı hükümlerin şunlar olduğu öğrenildi:

– Cinsiyet kotası eşit olacak. Yani yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek milletvekili adayı olacak.

– Belediye meclisine seçilecek üyelerin önce parti okulunda eğitim alması zorunlu olacak. Bu eğitimden sonra aday olunabilecek. Parti okulunda adaylara belediye nedir, bütçesi nedir, belediye başkanının görevlerinin ne olduğu, komisyonların görevleri gibi konularda eğitim verilecek.

– Milletvekili adayının belirlenmesinde daha objektif kriterler tüzüğe konulacak. O kriterler çerçevesinde ön seçime gidilecek.

– Önseçime katılacak üyeler de aktif ve pasif üye diye ikiye ayrılacak. Düzenli aidatını ödeyen, partiyle aidiyeti olan üye ön seçime gelecek kimi milletvekili seçmek istiyorsa o adaya oyunu verecek. Yani yığma üyeliğe son verilecek. Amcasının, dayısının oğlunu, kızını, akrabalarını partiye kaydettirip, onların aidatını toplu olarak ödeyenler ön seçim olsun istiyorlar. Çünkü onun dışında başka birisinin çıkma ihtimali yok.

– Milletvekili adaylığının sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı tartışılacak.

– Genel başkana yüzde 5 civarında kontenjan ayrılacak.

– Belediye meclis üyeleri arasında belli meslek mensuplarının bulunması zorunlu kılınacak. Örneğin avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, jeoloji mühendisleri, mali müşavir odalarının kendi aralarından seçecekleri temsilciler bulunacak. Bunların parti okuluna gitmesi zorunlu olmayacak.

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