Çiftçilerin 28 milyon borcu ödendi, araziler yine sulanmaya başladı

Elazığ’ın merkeze bağlı Kuzova bölgesinde tarımla uğraşan çiftçiler, elektrik ve sulama maliyetlerinden dolayı tarım yapamayacak noktaya gelmişti. Çiftçilerin elektrik ve sulamadan kaynaklanan yaklaşık 28 milyon borcunun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesi sonrasında Kuzova bölgesindeki araziler tekrar sulanmaya başlandı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın merkez Kuzova bölgesinde yüksek elektrik faturaları ve sulama sorunları nedeniyle birçok çiftçi üretim yapamaz duruma gelmişti. Mağdur çiftçiler geçtiğimiz sene bu duruma dikkat çekmek amacıyla çi traktörlerle Devlet Su İşleri (DSİ) önüne gitmek istemiş ancak jandarma tarafından engellenmişlerdi.

Uzun bir süredir Kuzova bölgesindeki çiftçilerin çözüme kavuşmayan sulama ve elektrik sorunları çözüldü. Sulama ve elektrik tüketimi kaynaklı yaklaşık 28 milyon borcu olan bölgedeki çiftçinin borcu DSİ tarafından ödendi. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Pompaj Sulama P-20 Pompa İstasyonu’nun aktif olarak kullanılmaya başlandığı öğrenildi.

“TARIM ALANLARININ SULAMAYA KAVUŞMASI İÇİN GAYRETLERİMİZ SÜRÜYOR”

Bölgenin tarım arazilerinin birçoğunda sulama işlemlerinin başladığını belirten AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı şu ifadeleri kullandı:

* “Kuzova bölgesinde 2 megawatt GES yapılıyor. GES'in arsasıyla ilgili bir vatandaş arazinin kendisine ait olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve yürütmeyi durdurma kararı almış ve GES'in yapımındaki ilerleme durmuştu. Biz arkadaşla görüşüp rica ettik kendisi de bizi kırmadı bayram sonrasında yürütmeyi durdurma kararını kaldıracak ve GES çalışması devam edecek. 2 megawatt GES oradaki elektriğin yüzde 25'ini karşılıyor. Buna 4 megawatt daha ilave ettirip 6 megawatt’a çıkartacağız ve elektrik sorununda maliyeti çözmüş olacağız.

* Oradaki çiftçilerin maliyetini DSİ karşıladı, sorun ortadan kalkmış oldu. Ama neticede çiftçi de olsa devlet te olsa bir şekilde yük binmiş oluyor. Şu anda Kuzova bölgesinde çiftçilerin arazilerine su veriliyor. Bu konuda teknik personelle ilgili bir problem vardı, o sorunu da çözdük. Aynı zamanda çiftçinin yaklaşık 28 milyonluk enerji maliyeti borcu da ödendi.

* Tarım alanlarının sulamaya kavuşması için gayretlerimiz sürüyor DSİ Genel Müdürümüzle görüştük yakın bir zamanda bakan beyle de görüşeceğiz. Elazığ'ın sulama meselesinin çözülmesi için 7 milyar lira gerekiyor. Bugüne kadar 2 milyar 900'e yakın bir para harcanmış. 7 milyar kadar bütçe oluşturabilirsek Elazığ'ın bütün su problemini çözüyoruz.”