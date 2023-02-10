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Cuma namazı kılınırken deprem oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu.

Yayınlanma: 14:09 - 10 Şubat 2023 Güncellenme:
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya’da hasar görmeyen bazı camilerde cuma namaz kılındı. Bazı vatandaşlar da depremde hasar gören camilerin yakınında dışarda ibadetlerini yerine getirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Kernek Camisi’nde vatandaşlar namazlarını kılarken, saat 13.01’de, merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Cemaat, imamın uyarısı üzerine namazını cami dışında tamamladı. (AA)

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