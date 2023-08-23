AKP tahsis etti, MHP itiraz: Bu siyasi rüşvettir

Elazığ İl Özel İdaresi'ne ait olan 54 bin 540 bin metrekarelik arsanın 5 bin 84 metrekaresinin, ‘belediye hizmet alanı’ adı altında AKP’li Elazığ Belediyesi'ne tahsis edildi. SÖZCÜ’ye konuşan İl Özel İdaresi MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, “Böyle değerli bir yerin bedel alınmadan belediyeye tahsis edilmesini siyasi rüşvet olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Özel İdaresine ait olan 54 bin 540 metrekare alanın 5 bin 84 metrekaresinin, ‘hizmet alanı' adı altında AKP'li Elazığ Belediyesi’ne tahsis edildiği ortaya çıktı.

MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, yapılan usulsüz işlemleri bir ay önce fark ettiklerini ve olayla ilgili meclise önerge verdiklerini, Valilik makamını bilgilendirdiklerini söyledi.

“EN VERİMLİ YER HİZMET ALANI ADI ALTINDA BELEDİYEYE VERİLİYOR”

İl Özel İdaresine ait arazinin habersiz bir şekilde imara açıldığını belirten MHP'li Meclis Üyesi Osman Dilek, şöyle konuştu:

“Özel İdare’ye ait olan 4534 ada ve 22 numaralı parsel ile 4539 ada ve 3 numaralı parseli satmak için bir buçuk sene önce bizden habersiz imarı yapıldı.

Bu arsa üzerinde bir şuyulandırmaya gitmişler ve dışarıdan bir şehir plancısına tadilat dosyası hazırlatmışlar. Bu arazi 54 bin 540 bin metrekare üzerinde üç parsel olarak olarak işlenmiş kamuya ait bir arazi.

Bu arazinin 10 bin 360 metrekaresi park alanı ve yeşil alan olarak, 2 bin 112 metrekaresi yol, 5 bin 84 metrekaresi de belediye hizmet alanı olarak işleniyor. Özel İdare’ye ait bir arsa belediyeye hizmet alanı diye veriliyor.

Yarın öbür gün belediye bu alanı konut alanına çevirerek satarsa kim ne diyebilir? Buna bir engel yok. Belediyeye hizmet alanı olarak verilen yer ise en verimli olan bir bölge.

Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında ve caddeye sıfır cephe, 5 bin metrekarelik bir alan. Buranın tamamı hizmet alanı için veriliyor ve geri kalan 36 bin 875 metrekare ise resmi alan olmaktan çıkartılarak ticari ve konut alanına çevriliyor”

“BELEDİYEYE BU TAHSİSİ SİYASİ RÜŞVET OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

“5 bin 84 metrekareyi, caddeye sıfır olan verimli bir bölgeyi belediyeye neden verdiniz” diye AKP'lilere soran Dilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyedeki yetkililerle de bu durumla ilgili görüştük. Onlar da diyor ki, ‘Biz istedik siz verdiniz. Bizim yapacağımız bir şey yok, vermeyebilirdiniz.' Kendi babaların malı olsa vermezler ama bizim babamızın malı.

Bizim babamız devlet, onun için malımıza sahip çıkıyoruz. Biz bu durumu bir ay önce farkettik, farkettiğimiz gün ise meclise önerge verdik ve Valilik makamı başta olmak üzere herkesi bilgilendirdik. Burada milyonlarca lira para kaybı var.

Bu kaybın önüne geçilmesi için gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık, İl Genel Meclisimize önergemizi verdik. Çünkü bu habersiz yapılan tahsisti. Böyle değerli bir yerin bedel alınmadan belediyeye tahsis edilmesini siyasi rüşvet olarak değerlendiriyoruz. Bu doğru bir şey değil, kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok”

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