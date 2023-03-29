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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu saat verdi: Konuşmamız lazım…

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saat 21.00'de açıklama yapacağını duyurdu.Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım.

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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu saat verdi: Konuşmamız lazım…

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Tüm kadınları saat 21.00’de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” ifadesini kullandı.

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