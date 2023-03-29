Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu saat verdi: Konuşmamız lazım…
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saat 21.00'de açıklama yapacağını duyurdu.Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Tüm kadınları saat 21.00’de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” ifadesini kullandı.