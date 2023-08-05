Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı’nın yakınında trafo patladı
Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı’nın bulunduğu Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’nda trafo patladı. Patlama nedeniyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'na yakın alanda saat 21.00’da trafo patladı.
Muğla merkez ve kırsal mahalleler de dahil olmak üzere bölgeye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi.
Bölgede sürekli konuşlanmış arazözler, büyük gürültü ve alevle patlayan trafoya kısa sürede müdahale ederek yangını ormana sıçramadan söndürdü. Bölgede kesilen elektrikler de yeniden verildi.