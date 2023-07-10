Dalyan’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını büyümeden söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

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Bugün saat 11.45'ta Ortaca'ya bağlı Dalyan Eskiköy yakınlarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Havadan ve karadan müdahalede bulunmak üzere yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını büyümeden söndürebilmek için havadan ve karadan çalışmaların sürdüğü belirtildi.