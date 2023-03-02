Danimarkalı Bakan, Hatay’da incelemede bulundu

Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, depremin vurduğu Hataya geldi. Bakan Jorgensen, depremde ikiye bölünen zeytinlikte fay hattının geçtiği noktada incelemelerde bulundu.

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Adana Havalimanında Türk yetkililer tarafından karşılanan Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen daha sonra depremde büyük yıkımın yaşandığı Hataya geçti.

Jorgensen, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesinde deprem sırasında zeytin bahçesini ikiye ayıran 30 metre derinliğinde, 200 metre uzunluğundaki dev yarığa neden olan fay hattında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından mahalleliyle sohbet eden Bakan Jorgensen, “Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. Jorgensen, Yetkililerle ve kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Acaba bundan sonra yapılması gerekenler için finansman sağlayabilir miyiz, bu konuları görüşeceğiz” dedi.

BAKAN SOYLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Dan Jorgensen daha sonra Antakya ilçesinde Kızılay Psikososyal Destek Çadırını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Jorgensenin ilerleyen saatlerde depremzedelerin kaldığı çadır kentleri, ardından AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüşmesi bekleniyor. (DHA)

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