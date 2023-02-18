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Datça Belediyesi 4 adet işyerini kiraya verecek

Datça Belediyesi'ne ait 4 adet işyeri kiraya verilecek.

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Datça Belediyesi 4 adet işyerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Datça Belediyesi'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ve 2. madde de bilgileri sıralamış 4 (dört) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile kiraya verilecek.

İhaleler, belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

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