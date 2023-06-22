Davutoğlu: Cehaletinizin, yanlış politikalarınızın yükünü ‘nas’a taşıtmayın

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘Nas’ açıklamalarını hatırlatarak ekonomi politikalarını eleştirdi. Davutoğlu, “Sayın Erdoğan nas ortada, peki siz neredesiniz? Cehaletinizin, yanlış politikalarınızın yükünü 'nas’a taşıtmayın” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklama ile Merkez Bankası'nın politika faizi artırım kararını değerlendirdi.

“Nas ortada, Erdoğan nerede?” notunu düşerek videoyu paylaşan Davutoğlu, “Şimdi soru sormak bize, cevap vermek ve hesap vermek Sayın Erdoğan'a düşer” ifadelerini kullandı.

“NAS ORTADA, SİZ NEREDESİNİZ?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır, “Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?” diyerek dini kavramları kendi politikalarına alet ettiğini söyleyen Davutoğlu, “Sayın Erdoğan nas ortada, peki siz neredesiniz? Eminim bu karardan sonra bir müddet Sayın Erdoğan ortalıkta gözükmeyecek. Bu kararın sonuçları olumsuz olursa doğrudan ekonomi yönetimine yüklenecek, Merkez Bankası Başkanı'na yüklenecek, aynen Naci Ağbal'a yaptığı gibi” şeklinde konuştu.

“BUNUN SORUMLUSU SİZSİNİZ”

“Milletin dini değerlerinin en temel kavramlarını yozlaştırdınız” diyen Davutoğlu, “Örselediniz, yıprattınız, bütün kültürel kavramlarımızı yok ettiniz. Nas dendiğinde Müslümanın yüreği titrerdi eskiden. Şimdi insanlar nas dendiğinde ekonomik felaketin sebebi olarak gördükleri acı bir tebessümle kullandıkları bir kavram geliyor. Bunun sorumlusu sizsiniz. Ve sizin Nas kavramı başta olmak üzere dini kavramlarımızı istismar etmeniz karşısına sessiz kalan din adamları, ilim adamları bunun sorumlusu. Cehaletinizin, yanlış politikalarınızın yükünü ‘nas'a taşıtmayın ” açıklamasında bulundu.

“YILLARCA SERVET TRANSFERİ YAPTINIZ”

Vatandaşların ve şirketlerin çektikleri kredilerdeki faiz oranının kaç olduğunu soran Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Mevduat faiz oranında yüzde 45, ticaret kredisi faiz oranları takriben yüzde 50. Bir aldatmaca içinde yaşıyorsunuz. ‘Düşük faiz' diyerek, ‘Nas' diyerek kendinize yakın şirketlere selektif kredi uygulamasıyla yıllarca servet transferi yaptınız. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptınız. Tefecilik yaptınız.

“BİR SAAT İÇİNDE TL YÜZDE 3 DEĞER KAYBETTİ”

* Bu politika faizi açıklamasından sonra beklenen olmadı. Ne bekleniyordu? Kur istikrara ulaşacaktı. Bir saat içinde Türk Lirası yüzde 3 değer kaybetti; 23.55 liradan 24.15 liraya çıktı. Bunun da sorumlusu sizsiniz.

“DEVRİNİZ DOLUYOR”

* Şimdi gün; ‘nas'ı da doğru anlamak, dini kavramları yeniden ihya etmek, kültürel değerlerimize saygı duymak ama aynı zamanda akılcı ekonomik politikalar uygulama günüdür. Devriniz doluyor Sayın Erdoğan. Sanmayın ki son seçim zaferi sizin bu politikalarınızı ibra etmiştir. Son seçim neticelerine güvenerek akılsız politikalarınıza devam etmeyin. Nas başta olmak üzere dini kavramlarımızdan elinizi çekin artık.”

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