Davutoğlu: Herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener’in açıklamalarının ardından Twitter hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Davutoğlu, "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Noter masasına döndü” diyerek Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı.

Gelişmelerin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Davutoğlu'nun yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* “Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi tarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal barış projesidir.

“AYNI KARARLILIKLA DEVAMI VE BAŞARISI HER TÜRLÜ SİYASİ HESABIN ÜSTÜNDEDİR”

* İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkla devamı ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir. Bütün partilerin fedakar katkıları ve emekleriyle ortaya koyduğumuz tarihi nitelikteki ortak mutabakat metinleri siyasi yöntem olarak tek aklın değil ortak aklın, dayatmanın değil istişarenin, rekabetin değil uzlaşmanın eseri olmuştur.

“ORTAK AKIL VE YÖNETİŞİM KÜLTÜRÜ EGEMEN OLACAK”

* Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin ‘biz kaybettik' hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır.

“GELECEK PARTİSİ’NİN YOLUNA DEVAM EDECEĞİNİ VURGULARIM”

* Bu kararlılıkla Gelecek Partisi’nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

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