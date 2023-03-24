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Deprem bölgesinde skandal görüntü

SÖZCÜ TV’den Meral Danyıldız’ın haberine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü'nde, vatandaşların deprem bölgesi için gönderdiği binlerce ilaç çürümeye terk edildi.

Yayınlanma: 19:55 - 24 Mart 2023 Güncellenme:
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