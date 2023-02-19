Deprem bölgesine izinli gitti, dönüşte kovulduğunu öğrendi

Mersin’de faaliyet gösteren özel bir otelde çalışırken, izinli olarak deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları için giden Burak Kesici, dönüşte devamsızlık bahanesiyle işten kovulduğunu öne sürdü. Kesici, üyesi olduğu Türkiye İşçi Partisi İl Başkanlığı’nda konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Mersin'de özel bir otelde çalışan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Burak Kesici, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama ve kurtarma yardım çalışmalarına iş yerinin bilgisi dahilinde katılmasına rağmen Mersin'e geri döndüğünde işten çıkarıldığını öne sürdü.

TİP BİNASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Devamsızlık bahanesiyle işten çıkarılan Kesici, aynı zamanda tazminatsız da bırakıldı. Karşılaştığı haksız duruma tepki gösteren Kesici, üyesi olduğu TİP İl Başkanlığı binasında açıklama yaparak hakkını arayacağını ifade etti. Kesici, şunları söyledi:

“Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yardım etmek adına deprem bölgesine gittim. İş yerimin bilgisi olmasına rağmen döndüğümde hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldım. Ve bu tarafıma tebliğ bile edilmedi. Oraya gittiğimde sonradan kendi çabamla öğrendim.”