Deprem enkazından ağzında sigarayla çıkarılmıştı! Tuğtekin yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'daki evinde eşi ile kızını kaybeden ve 56 saat sonra enkazdan ağzında sigarayla çıkarılan Ziya Soner Tuğtekin, afet anında yaşadıklarını anlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlere, 1248. Sokak’ta 6 katlı Umut Apartmanı’nın 1. katındaki evinde yakalanan 60 yaşındaki Tuğtekin, deprem anını ve enkazdan 56 saat sonra oğluyla kurtarılmasını anlattı.

“ÜZERLERİNE TAVAN ÇÖKTÜ”

Depremden önce salonda olduklarını ve 26 yaşındaki oğlu Deniz’in “Deprem oluyor” diye bağırmasıyla herkesi yanına toplamaya çalıştığını belirten Tuğtekin, “Eşim abdest almıştı ve sabah namazı için ezanı bekliyordu, o sırada televizyon izliyordum. Deprem anında kızım ve eşim yanıma gelmeye çalışırken üzerlerine tavan çöktü ve orada eşim ile kızım vefat etti. Koltuğun arasına sıkışan 85 kilo civarındaki oğlum Deniz’i de sıkıştığı yerden çekerken kaburgası zarar gördü.” dedi.

“UYANIK KALMAYA ÇALIŞTIK”

Depremin ardından oğluyla yan yana enkaz altından kurtarılmayı beklediklerini ifade eden Tuğtekin, bu sürede bir şeylerle meşgul olup uyanık kalmaya çalıştıklarını aktardı.

“SİGARAYI ATMAMI SÖYLEDİLER, ATMADIM”

Tuğtekin, kurtarılmayı beklerken tansiyon ilacı ve su şişesini hemen yanlarında bulduklarını, depremden yaklaşık 56 saat sonra kurtarıldıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

*Enkaz altında kaç gün bekledik, bu süre nasıl geçti bilemiyorum. Tütünüm yanımdaydı, kimse kurtarmaya gelmeyince tütün sarıp içiyordum.

*Bir ara ‘Sesimizi duyan var mı’ diye sesler geldi, karşılık verdik ama bizi duyan olmadı. Bir süre sonra oğlumun ismiyle bağıranları duyunca karşılık verdik ve sonunda bizi duydular.

*Enkazdan çıkarıldığımda sigara elimdeydi, atmamı söylediler atmadım çünkü sigarayla hayat bulmuştum.”

TAVSİYEDE BULUNDU

Eşi ve kızını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Tuğtekin, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, bu tarz olaylarda soğuk kanlı olup heyecan yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Tuğtekin, oğluyla enkazdan kurtarıldıktan bir süre sonra Ağrı’daki kızı ve damadının yanına geldiklerini kaydetti. (AA)

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