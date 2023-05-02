Deprem nedeniyle kiralar yüzde 300 arttı: Ev bulmak artık mucize

6 Şubat depremi nedeniyle depremi yaşayan illerden binlerce kişinin göç ettiği Gaziantep'te kiralar 2-3 kat arttı. Kentte astronomik rakamlara bile ev bulmak imkansız hale geldi.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'te yaşayan vatandaşların ev kiralarıyla mücadelesi binlerce Suriyeli'nin savaş nedeniyle kente gelmesiyle başladı. Bu istenmeyen göç nedeniyle ev kiraları bir anda 2-3'e katlandı. Daha sonra ise tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de ev kiraları ekonomik koşullar nedeniyle bir zam daha gördü.

5-6 yıl önce 750 TL ile 1000 TL arasında değişen evlerin aylık kirası bir anda 2-3 bin TL'ye fırladı. Ekonomideki kötü gidişatın emlak sektörüne olumsuz yansımasıyla ise kentin ortalama semtlerinde ev kiraları 5 ile 7 bin 500 TL'ye yükseldi.

DEPREM OLDU, KİRALAR 2'YE KATLANDI

6 şubat depremi ise Gaziantep'te ev kiralarını bir kez daha katmerli zamla karşı karşıya bıraktı. Sadece İslahiye ve Nurdağı'nda yıkım yaşanan Gaziantep kent merkezi bu kez de Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan evsiz kalan binlerce depremzedenin akınına uğradı. Bu nedenle de ev kiraları ortalama semtlerde 8-10 bin TL'ye, biraz daha yüksek gelirli insanların yaşadığı semtlerde ise 15- 20 bin TL olarak işlem görmeye başladı. Ancak, ev sayısı talebi karşılamayınca ev bulmak da artık neredeyse imkansız bir hal aldı.

BİNLERCE TAHLİYE DAVASI

Ev kiralarındaki bu astronomik artış ev sahipleriyle kiracıları da karşı karşıya getirdi. Evlerini daha yüksek bedelle kiraya vermek isteyen ev sahipleri evlerinde oturan kiracıları ya çok yüksek bedelle oturmaya zorlamaya baladı. Buna direnen kiracılar ise, “Oğlum oturacak, evi satacağım” gibi gerekçelerle evlerinden çıkarılmak istenince binlerce tahliye davası açıldı. Bunun yanı sıra, daha önce kiracılarından findeks notu isteyen ve polis olanları öncelikli tercih eden ev sahipleri şimdi de ya memur kiracı ya da memur kefil istemeye başladı. Sanayi kenti olan Gaziantep'te yaşayan işçiler ev sahiplerinin memur ısrarı yüzünden güç durumda kaldı.

ŞİMDİ DE RUSLARIN GÖZDESİ

Gayrimenkul Uzmanı Turgut Korkmaz, deprem öncesinde 4-5 bin TL'ye kiralanan evlerin, deprem sonrasında 10-12-15 bin TL'ye kiralandığını buna rağmen ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini kaydetti. Ev sahiplerinin memur ya da memur kefilli kiracı istemelerinin de işin tuzu biberi olduğunu kaydeden Korkmaz;

“Şuanda ise Antalya ve Mersin'deki astronomik yükselmeler nedeniyle Rus ve Ukraynalılar Gaziantep’e yöneldi. Bu konudaki talepler giderek artıyor. Belediyeler ve TOKİ'nin hamleleri de sorunu çözmüyor. Serbest piyasanın özellikle bürokratik engelleri ortadan kaldırılıp hızlı bir yapılaşmanın önü açılmazsa bu sıkıntı daha da giderek büyüyecek” dedi.

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