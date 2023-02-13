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Deprem sonrası ağlatan kavuşma

Hatay'da enkazdan kurtarılıp, Adana'daki hastaneye sevk edilen Ahmet Ayan, 8 gün sonra kızı Gade'ye (4) kavuştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.

Yayınlanma: 15:15 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da, Ayan ailesinin oturduğu, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak’taki ev de yıkıldı. Enkaz altında kalan aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları ise hayatını kaybetti.

Baba Ayan, tedavisi için Adana’daki hastaneye sevk edildi. Gade de İskenderun’dan Adana’ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığı’nda buluştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.

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