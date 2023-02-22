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Depremde 20 yakınını kaybeden Ramazan dehşeti anbean anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalanan ve 20 yakınını kaybeden Ramazan Tekeş (18), yaşananları anbean anlattı.

Yayınlanma: 17:13 - 22 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremde 20 yakınını kaybeden Ramazan dehşeti anbean anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden Adıyaman’dan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralı akrabalarına refakat eden Ramazan Tekeş, 2’si halası olmak üzere 20 yakını kaybetti.

“ONLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜM”

Adıyaman’ın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evlerinde, uykuda depreme yakalandıklarını anlatan Tekeş, şu ifadeleri kullandı;

*5 katlı binada, son katta oturuyorduk. Deprem anında yatarken, 2 kişi beni kaldırır gibi, havaya atar gibi hissettim. Kardeşlerim yerde yatıyordu. Onların üstüne düştüm. O şekilde hepimiz kalktık. Kardeşlerimle yan yana geçtik.

*Koltuğun kenarında deprem pozisyonu şeklinde hepimiz yan yanaydık. Depremin biraz daha sakinleşmesini bekledik korkuyla. Kötü bir şeydi.

“20 KİŞİYİ KAYBETTİK”

*2 halamı, kuzenlerimi ve köyde yakın akrabalarımızdan 20 kişiyi kaybettik. Bir aile komple yok oldu. Sonrasında Batman’a geldik. Enkazdan çıkardığımız halamın kızı vardı. Onu Batman’a sevk ettiler. (DHA)

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