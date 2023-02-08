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Depremde yol yarıldı araçlar içine düştü

Antakya'da Demirköprü Reyhanlı karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluşurken, içine araçlar düştü. Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne koydu.

Yayınlanma: 22:22 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremde yol yarıldı araçlar içine düştü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş değremleri Antakya Demirköprü Reyhanlı karayolunda büyük hasara yol açtı.

Antakya Demirköprü Reyhanlı karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluştu, içine araçlar düştü. Reuters bugün yoldaki tahribatı görüntüledi:

Fotoğraflar: Benoit Tessier / Reuters

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