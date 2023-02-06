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Depremin yarattığı enkaz havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binaların enkazları havadan görüntülendi.

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