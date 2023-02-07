Depremle ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 sosyal medya hesabına soruşturma
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinden yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 sosyal medya hesabına yönelik soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, deprem ile ilgili sosyal medya hesaplarından halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yanıltıcı bilgiler paylaşılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Savcılık tarafından, sosyal medya üzerinden yanıltıcı bilgiler paylaştığı belirtilen 58 sosyal medya hesabına yönelik, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik kolluk birimlerine talimat verildi.