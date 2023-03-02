Depremzede kadın böyle dert yandı: AFAD’tan çadır istedim benimle dalga geçtiler

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir depremzede çadır alamamaktan dert yandı. AFAD’a çadır almak için gittiğini anlatan depremzede kadın, "Ben çadır istiyorum, benimle dalga geçiyor. Diyor ki ‘ Olsaydı, senden önce on beş kişi geldi, onlara verirdik.’ Benimle dalga geçmesi benim zoruma gidiyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketi sonrasında depremzede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu'nun dün gerçekleştirdiği Pazarcık ziyaretine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kahramanmaraş İl Örgütü yöneticilerinin de eşlik etti.

“AFAD'DAN ÇADIR İSTEDİM BENİMLE DALGA GEÇTİLER”

AFAD çadırına uğradığını ancak çadır vermediklerini dile getiren bir depremzede, Kaftancıoğlu'na dert yanarak şunları söyledi: ‘'Deprem olunca Adana'ya gittim. Adana’daydım, Şimdi geldim. AFAD çadırına uğradım. Ben çadır istiyorum, benimle dalga geçiyor. Hiç anlamadım. Diyor ki ‘olsaydı senden önce geldi. Onlara verirdik.' Ben hani illa içinden seç öncelik bana ver demedim ki. ‘Annem yatalak Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz?' dedim Benimle dalga geçiyor. Benimle dalga geçmesi benim zoruma gidiyor”

Adana'dan Kahramanmaraş Pazarcık'a gelen depremzede vatandaşın çadır ihtiyacının CHP Kahramanmaraş İl Örgütü tarafından karşılanacağı belirtildi.

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