Depremzedeler: Adıyaman bitti, buraya gelen yok

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı şehirlerden olan Adıyaman’da incelemelerde bulundu. Sahipsiz bırakıldıklarını söyleyen bir depremzede, “Adıyaman bitti, ne kaldı? İnsanlık diye bir şey kalmadı. Buraya bir gelen yok” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin etkilediği illerden olan Adıyaman'da çok sayıda bina yıkılırken, birçok vatandaş hayatını kaybetti.

İYİ PARTİ HEYETİ ADIYAMAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, beraberinde İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Hacı Ahmet Türk ve Kurucu İl Başkanı Kenan Doğan'la birlikte Adıyaman'da incelmelerde bulundu. İYİ Partili heyeti karşısında gören çok sayıda depremzede depremin ardından yeterli yardımın yapılmamasından dert yandı.

“4 KİŞİYİ TIRNAKLARIMLA KAZIYARAK ÇIKARDIM”

Depremin ilk gününde yakınlarını kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen bir depremzede şöyle konuştu:

* “İmkânsızlıktan bir şey yapamıyorsun. Ben 4 kişiyi tırnaklarımla kazı kazıya çıkardım. Yakınımda olan birinin sesi duyuyordum, çıkaramadım. Neden çıkaramadım? Çünkü elimde malzeme yoktu. Bizi kendimizi suçluyoruz, her şey Allah'tan geliyor ama bir kepçe olsun, bir kazma kürek olsun.

* Ben kalkıyorum komşumu görüyorum, komşum beni görüyor, başka kimseyi görmüyoruz. Askeri yoktu, polisi yoktu… Hatta sosyal medyada hemşire ve bir doktor, Adıyaman'a gelmek istediklerini ancak araba olmadığını söyledi. Bırakmıyorlar insanlar gelsin. Niye bırakmıyorsunuz?”

“ADIYAMAN DİYE BİR ŞEY YOK, ADIYAMAN BİTTİ”

Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen, iktidardan gelen kimsenin olmadığını ifade eden bir başka depremzede ise, “Adıyaman bitti, ne kaldı? İnsanlık diye bir şey kalmadı. Buraya bir gelen yok. Gelen hep dışarıdan geliyor, Allah razı olsun. Geçen gün geldiler 100 polisle birlikte geliyorlar. Tek gelsenize insanların içine… Adıyaman diye bir şey yok, Adıyaman bitti. Anne ve babam tarafından 100 tane cenazemiz var” siteminde bulundu.

“BÖLGEDE HÂLÂ ÇADIR VE SOBA EKSİĞİ VAR”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, depremin üzerinden 13 gün geçmesine rağmen yardımların koordinasyonunda hâlâ sıkıntılar olduğunu söyledi. Bölgede çadır ve soba eksiği olduğunu da ifade eden Yokuş, şunları söyledi:

* “Deprem felaketinden bu yana 13 gün geçti. Birçok il merkez ve ilçelerde hala büyük sorunlar yaşanıyor. Kadirşinas halkımızın çabaları ile bölgeye ulaştırılan yardımlarla yiyecek ve giyecek sıkıntıları önemli ölçüde giderilmiş durumda. Felaketin başından itibaren devletini yanında görmek isteyen halkımız üç gün boyunca devletini yönetenlerini aradı ancak bulamadı.

* İçişleri Bakanlığı’na bağlı ne AFAD ve ne de Kızılay görevlileri ortalıkta yoktu. Sadece onlar mı? İllerimizde Vali de yoktu Belediye de… Aradan geçen 13 güne rağmen hala bölgede yardımların organizasyonunda büyük aksaklıklar yaşanıyor. Gönüllülerin çabaları ile mağdur halkımız yaralarını sarmaya çalışıyor.

* Bölgede hâlâ çadır eksikliği, ısınma ve tuvalet problemleri sürüyor. Birçok ve ilçe merkezinde elektrik ve su sorunları devam ediyor Salgın hastalık riski ile bölge halkı yüz yüze. Sağlık Bakanlığı da diğer kamu kurumları gibi SOS veriyor.”

“BÜROKRATLARIN İSTİFA ETMEMESİ MANİDAR”

“Deprem bölgesinde yaşayan halkın kahır ekseriyeti devleti yönetenlere öfkeli” diyen Fahrettin Yokuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* “Vatandaşlarımız sahipsiz bırakıldıklarını ve feryatlarının duyulmadığını söylüyorlar. Bu haklı tepkilerine ülkemizi yönetenler baskı ile susturmaya çalışıyorlar.

* Devleti yönetenlerin tedbirsizliği ve zamanında deprem bölgesinde halkı yanında olmamasının bir bedeli olmalıdır. Bunca ihmal ortadayken, ülkemizi yönetenlerin atadığı liyakatsiz bürokratlardan bir tanesinin bile istifa ederek erdemli bir davranışta bulunmaması oldukça manidar.”

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