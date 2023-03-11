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Depremzedelere bir hafta verdiler, ‘konteynerleri boşaltın’ dediler

İzmir'de 28 ay önce meydana gelen depremin ardından konteynerlere yerleştirilen İzmirli depremzedelere şoke eden bir tebligat geldi. Vatandaşlardan 1 hafta içerisinde konteynerleri boşaltmaları istendi. Bu talebin nedeniyse adeta 'pes' dedirtti.

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