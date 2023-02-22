Depremzedelerin kaldığı pansiyonda yangın
Burdur'un Tefenni ilçesinde depremzedelerin kaldığı pansiyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın maddi hasara sebep oldu.
Burdur'un Tefenni ilçesi Yenice Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı belediyeye ait üç katlı öğrenci pansiyonunun çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla depremzede vatandaşlar pansiyondan tahliye edilirken yangın Tefenni, Çavdır, Gölhisar, Yeşilova ve Karamanlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (ANKA)