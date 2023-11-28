Dev dalgalar sahildeki bir kişiyi böyle yuttu

İki lise öğrencisinin dün dalgalara kapılarak kaybolduğu Trabzon'da dev dalgalar bugün de Faroz Limanı’nda bulunan bir kişiyi denize sürüklendi, iki kişi son anda kurtuldu...

Elif ÇAVUŞ

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Kuvvetli fırtına ve olumsuz hava koşullarının en sert yaşandığı illerden birisi Trabzon oldu. Fırtına nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar meydana geldi. Kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle denize düşme vakaları da yaşandı. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Faroz Limanı'nda yükselen dalgalar, o esnada limanda bulunan bir kişiyi denize sürükledi, iki kişi de limanda bulunan demirden setin tellerine tutunarak denize düşmekten son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

BALIKÇILAR KURTARDI

Dalgaların vurmasıyla limanın iç kısmına düşen şahıs, bir süre dalgalarla boğuştu. Çevrede bulunan balıkçılar, kayıklarıyla açılarak limanın ortasına kadar sürüklenen kişiyi kurtardı.

KAYIP GENÇLERİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan dün bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek isteyen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize sürüklenip kaybolmuştu.

Dalgalara kapılarak denizde kaybolan iki öğrenci için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Dün sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına hava kararınca ara verilmişti. Kayıp gençleri bulmak için sabahın erken saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışması başlatıldı.