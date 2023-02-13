DEVA Partisi: Seçimleri YSK da Cumhurbaşkanı da erteleyemez

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada “Seçimi YSK da erteleyemez, Sayın Cumhurbaşkanı da. Ortada Anayasa varken, YSK’nın veya herhangi bir başka yapının iradesinin hiçbir hükmü yoktur” dedi.

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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 10 ili etkileyen deprem felaketiyle ilgili parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

“HUKUKSUZLUK DAHA YENİ ON BİNLERCE CANIMIZI ALDI”

Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Seçim, Anayasa ne zaman diyorsa, seçim yasası ne zaman diyorsa o zaman yapılır. Hukuk var ortada. Hukuksuzluk daha yeni on binlerce canımızı aldı. Hukuk ne diyor? Anayasamızın 78. maddesine göre Gazi Meclisimiz sadece ve sadece savaş durumunda seçimi 1 yıl erteleyebilir. Başka hiçbir sebeple seçimler geriye bırakılamaz. Yani Anayasamıza göre mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir.

“ANAYASAMIZ SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN DA YSK'NIN DA ÜSTÜNDEDİR”

* YSK da erteleyemez, Sayın Cumhurbaşkanı da erteleyemez. YSK'nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek, YSK'nın Anayasa'dan, Kanunlardan ve yasama organı TBMM'den üstün olduğu anlamına gelir. Ortada Anayasa varken YSK'nın veya herhangi bir başka yapının iradesinin hiçbir hükmü yoktur. Anayasamız Sayın Cumhurbaşkanı'nın da YSK'nın da üstündedir.

“HUKUK, SEÇİM İÇİN 18 HAZİRAN'I EMRETMEKTEDİR”

* Mevcut kanunumuza göre seçim tarihi 18 Haziran. Hukuk, seçim için 18 Haziran'ı emretmektedir. Zaten düne kadar iktidar partilerinin ifade ettiği 14 Mayıs tarihi bir temenniden daha fazlası değildi. Ortada bir karar da yoktu. Onun için değerlendirmeyi yasalara göre, 18 Haziran üzerinden yapmayı uygun görüyoruz.

“NEDEN AFETİ CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA DAHA AZ HASARLA ATLATAMADIK?”

* Ülkemizi sarsan deprem felaketinin sekizinci gününde umudumuzu yitirmiyor, müjdeli haberler için her saniye dua ediyoruz. Teşkilatımızla birlikte afet bölgesinde gereken neyse hepsini sonuna kadar yapıyoruz. Bir yandan da aklımıza düşen o ‘Neden' sorusunu düşünmeden edemiyoruz. Acaba deprem öncesinde neden yeterince tedbir alınmadı? Hükûmet neden bas bas bağıran bilim insanları dinlemedi? Bir kişinin talimatıyla, tarihe geçen ifadesiyle söylüyorum. Neden bu afeti Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla daha az hasarla atlatamadık?

“İSTİFA EDEN TEK KİŞİ ARAMA KURTARMA EKİBİNİN LİDERİ”

* İstifa eden tek kişi var o da bir arama kurtarma ekibinin lideri. Anında bölgeye ulaşmasına rağmen bürokrasi nedeniyle saatlerce geciktiği için istifa ediyor. Neden bu koca milletin en başarılı evlatları devlet kurumlarında yetkili değil? Neden devlette liyakat sahibi kadrolar azınlıkta kalıyor? Neden ülkemizde her şey bir kişinin talimatına göre şekilleniyor? Neden, Türkiye'de bir afet anında kimin ne yapacağı önceden bilinemiyor?

“YÜZYILIN FELAKETİ, İKTİDARDIR”

* İktidar mensupları enkaz altında kalan vatandaşlarımızı değil, enkaza gömülen kendi itibarlarını kurtarma derdindeler. Yaşanan deprem bir doğal afettir, yüzyılın felaketi ise bu kötü yönetimin sorumlusu olan iktidardır.”

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