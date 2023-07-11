DEVA Partisi’nde istifa kararı

DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, görevinden ve partisinden istifa etti.

Müslüm EVCİ

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DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Demirer, partisinin kuruluş değerlerinden uzaklaştığını ve milletin beklentilerine yönelik siyaset yapamadığını söyledi. Demirer, istifa gerekçesine ilişkin şunları dile getirdi:

“MİLLETİMİZİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK SİYASET ÜRETİLEMEDİ”

*Yaklaşık 3 yıl önce DEVA Partisi Karaman Kurucu İl Başkanı olarak demokrasiye inanmış bir ekiple birlikte görevlendirilmiştik.

*Bizler görev aldığımız ilk günden itibaren daima inandığımız ve milletimizin faydasına olarak gördüğümüz işleri yapmaya çalıştık, bu ilkeden hiçbir zamanda ayrılmadık.

*Gelinen noktada toplumsal sorunları okuyamaması ve milletimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretememesi sebebiyle ve ayrıca DEVA Partisi üst yönetiminin kuruluş ilke ve değerlerinden oldukça uzaklaşılması sebebiyle yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız.

*Bugüne kadar bizlere destekte bulunan teşkilat üyelerimize ve saygıdeğer Karamanlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

*Memleketimiz Karaman ve ülkemizin her bir ferdi için hiç ara vermeden politika ve çözüm önerileri üretmeye, hepimizin yarınlarını temsil eden platformlarda devam edeceğiz.

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