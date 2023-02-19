Devlet yaptırdı… 1. Kısım yerle bir oldu, 2. Kısım ayakta!

İskenderun Antakya’da Emlak Bankası Konutları 1. Kısım'daki altı blok depremde tamamen yıkılıp yaklaşık 200 kişiye mezar oldu. Caddenin karşısındaki 2. Kısım'da yer alan 11 blok ise hasar almadı, camları bile kırılmadan ayakta kaldı.

Can ÇAPAR

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Antakya'nın Emek Mahallesi'nde dönemin Emlak Bankası tarafından inşa edilen iki siteden biri tamamen yıkılırken, diğerindeki konutlar depremden etkilenmedi.

Her iki sitenin de aynı müteahhit tarafından aynı malzemelerle inşa edildiğini belirten yetkililer; 1. Kısım’ın 1994 yılında yapıldığını, bu blokların 1997’de Hatay'da meydana gelen 5.7'lik ve 1998 yılında Adana Ceyhan'da meydana gelen 6.2'lik depremlerde hasar görmüş olabileceğini söyledi.

YAKLAŞIK 200 KİŞİYE MEZAR OLDU

İki kısımda da aynı müteahhidin imzasının olduğunu vurgulayan yetkililer, şunları söyledi:

– 1. Kısım blokları 1994 yılında, 2. Kısım blokları ise 2000 yılında yapıldı. Her iki siteyi aynı müteahhit, aynı malzemeyle yaptı. Ama 1. Kısım’daki altı blok 96 daire, 1997-1998 yıllarındaki şiddetli depremi gördü. O bölüm son depremlerle tamamen yıkıldı, yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

– 2. Kısım’da ise hiç hasar yok. Sadece sitenin yanında yer alan güvenlik kulübesinin üzerine yandaki bina devrilince bir polis hayatını kaybetti.

UZMANLAR NE DEDİ?

Hatay İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri ise blokların çökme nedeninin enkazda yapılacak olan bir çalışma ile ortaya çıkabileceğini söyleyerek, “Yıkım nedeniyle ilgili binalar incelemeden bir şey söylenemez. İmalat hatası olabilir. Malzeme eksik olabilir. Beton kalitesiz olabilir. Zeminden kaynaklanmış olabilir” dedi.

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