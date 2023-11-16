Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı

İstanbul'da 5 Kasım'da tutuklanan ve Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek”, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme” suçlarından tutuklanarak Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi.

Engin Polat’ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Erkek tutukluların sevk edilmesiyle birlikte soruşturmaya ilişkin Marmara Cezaevi’nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu kadın tutuklular kaldı.

POLATLARIN TUTUKLUĞA İTİRAZINA İKİNCİ RET

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu toplam 14 şüpheli tutuklanmış, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verilmişti.

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti ve Polat çifti hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti. Hakimlik, tutuklama kararına ilişkin yapılan itirazı reddetti.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DE İTİRAZI REDDETTİ

Hakimliğin kararının ardından dosya, itirazın değerlendirilmesi için üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi Polat çiftininin tutukluluğa itirazını reddetti.

‘AZMETTİRME'DEN DE TUTUKLANMIŞLARDI

Öte yandan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit suçuna azmettirme” suçundan tutuklanmıştı.