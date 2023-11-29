Dilat Polat ve arkadaşlarının ‘Şampiyonlar ligi’ne yurt dışı yasağı

Dilan Polat'ın 4 yıl önce "Şampiyonlar ligi" ifadesiyle paylaştığı fotoğrafta bulunan 15 kişiye yurt dışı yasağı getirildi.

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2019’da Dilan Polat’ın paylaştığı ve ‘şampiyonlar ligi’ olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Dün haklarında soruşturma başlatılan Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz çiftine de kendi soruşturmalarından yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Özlem Altınok Öz’ün annesi Hayriye Altınok hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Böylelikle sosyal medya fenomenleri, aileleri ve arkadaşlarının bulunduğu 18 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmış oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

18 ŞÜPHELİDEN 12’Sİ TUTUKLANDI

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında muhasebeci Harun Abak ve muhasebeci Gökay Bekar da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16 olurken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Polat ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve ‘Şampiyonlar ligi’ olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenler tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışı çıkış yasağı talep edilmiş. Savcılığın talebi hakimlik tarafından kabul edildi ve 15 fenomene yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Yurt dışı çıkış yasağı uygulanan fenomenler ise, Eylül öztürk, Feyzanur başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil, Özge Duman olduğu öğrenildi.

ÖZ ÇİFTİNE DE AYNI YASAK

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz hakkında 24 Kasım’da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz hakkında da yurt dışı çıkış yasağı talep etmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği öz çifti hakkında da yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

ANNEYE DE UYGULANDI

Haklarında soruşturma devam eden Öz çiftinin soruşturması kapsamından Özlem Altınok Öz’ün annesi Hayriye Altınok’da yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. (DHA)

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