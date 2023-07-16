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‘Diplomatik’ minibüsün içinden bunlar çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'de piyasa değeri 10 milyon 14 bin TL olan kaçak 427 cep telefonu ile 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirdi. 

Yayınlanma: 11:06 - 16 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kapıkule Gümrük Kapısı’nda görevli Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, diplomatik statüsü olan yabancı uyruklu şüphelinin yurda giriş yaptığı minibüsü X-ray taramasından geçirdi. Daha sonra araçta fiziki arama yapıldı.

Aramada, bagajın üzerindeki kolilerde son model 427 cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon 14 bin TL olduğu belirtildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

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