Dışişleri’nden İsrail’e Mescid-i Aksa çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine “Mescid-i Aksa’nın kutsallığının ihlaline yönelik artan eylemler” dolayısıyla çağrıda bulundu. Bakanlık, İsrail'den “gerilimi azaltmaya yönelik adımların ciddiyet ve süratle atılması” yönündeki beklentilerini yineledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada “Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz” denildi ve şunlar kaydedildi:

“Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekânların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail Hükümeti'ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz.”