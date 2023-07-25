DİSK’e bağlı işçiler gelirde ve vergide adalet istedi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler işyerlerinde yaptıkları açıklamalar ile gelirde ve vergide adalet taleplerini dile getirdi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DİSK'e bağlı sendikalara üye işçiler, Türkiye'nin birçok ilindeki işyerlerinde açıklamalar yapıp, geçinemediklerini belirterek, zamların geri alınmasını, gelirde ve vergide adalet sağlanmasını talep etti. Yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

* Zamlar ve vergi artışları dur durak bilmiyor. Ülkenin dört bir yanında işçilerin sesi yükseliyor. Artık işçiler konuşacak, herkes işçileri dinleyecek. Çünkü ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Bu zamlar, bu vergilerle geçinemiyoruz. Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biz biliyoruz.

* Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzenden alım gücümüzü kaybediyoruz. Türk lirası hızla değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz. Paramız pul oldukça emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz düşüyor, fakirleşiyoruz. Gelirde adalet olmadığı gibi vergide de adalet yok. Patronlar kar rekorları kırarken bizim cebimize uzanan elleri görüyoruz. Bizler bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz.

* Zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapan bu düzene karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. KDV-ÖTV gibi adaletsiz dolaylı vergiler düşürülsün. Gelir vergisi tarifesi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülsün. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınsın. Az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni kurulsun. En düşük emekli aylıkları asgari ücret düzeyine çekilsin ve tüm emekli aylıkları bu oranda arttırılsın.

“GEÇİNEMİYORUZ”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da sosyal medya hesabından “TBMM'nin olağanüstü toplandığı bugün, DİSK'li işçiler işyerinden, fabrikalardan, tezgah başlarından sesleniyor: Geçinemiyoruz! Zamlara, adaletsiz vergilere, asgari yaşama hayır. Gelirde adalet, vergide adalet İstiyoruz” paylaşımı yaptı.

İlginizi Çekebilir Kurumlar Vergisi oranlarının başı döndü!

İlginizi Çekebilir Boş cüzdan vergisi gelebilir!