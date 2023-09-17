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Diyarbakır’da araç takla attı: 3 ölü

Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Feci kazada 3 kişi öldü.

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Diyarbakır’da araç takla attı: 3 ölü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sürücü Serkan Askan (33) yönetimindeki lastiği patlayan 06 CDR 74 plakalı otomobil,  kontrolden çıkarak taklalar attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yapılan kontrolde sürücü Serkan Askan ile araçta bulunan Mert Keser (7) ve Murat Keser’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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