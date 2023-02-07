Diyarbakır’da ölü sayısı 73 oldu, 500’den fazla yaralı var

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından aynı gün bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6’lık ikinci depremle 10 ili vuran şiddetli sarsıntıdan sonra yaşanan yıkım sonrası enkaz kaldırma, arama ve kurtarma çalışmaları Diyarbakır’da da kesintisiz devam ediyor.

Özgür CEBE

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Dün yaşanan depremden etkilenen Diyarbakır'da 7 ayrı noktada enkaz ve arama, kurtarma çalışmaları 7/24 kesintisiz devam ediyor.

Dün gece başlayan yoğun fırtına ve yağmur arama çalışmalarını olumsuz yönde etkilerken, uzmanlar 36 saati geçtikten sonra enkaz altındakilerin aşırı soğuk hava nedeniyle hipodermi (Uykuda donarak ölüm) tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu arada Diyarbakır'a farklı illerden takviye AFAD ekipleri gönderildi. Tamamen çöken 8 binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremin etkilendiği merkez ilçe ve mahallelerde Diyargaz, artçı sarsıntıların sıklaşması üzerine tedbiren gaz kesintisi yaptı.

73 KİŞİ ÖLDÜ, 500'DEN FAZLA YARALI VAR

AFAD'ın cep telefonlarına gönderdiği hasarlı binalara girilmemesi uyarısı üzerine Diyarbakırlılar geceyi Valiliğin belirlediği toplanma merkezlerinde geçirdi.

Binlerce vatandaş, okul, düğün salonu, kapalı spor salonu, taziye evleri, camiler ve kültür merkezlerinden oluşan 117 ayrı noktadaki toplanma alanlarında ve araçlarının içinde geçirdi.

Okulların 1 hafta tatil edilmesi nedeniyle kentteki özel okullarda kapılarını mağdur vatandaşlara açtı.

Diyarbakır'da şu ana kadar 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 500'den fazla kişinin de yaralı olarak kurtarıldıkları, bunlardan 353'ünün ayakta tedavi edildikleri bildirildi.

Görüntülere yansıyan ve saniyeler içinde yerle bir olan Serin Apartmanı enkazındaki arama ve kurtarma çalışmalarında dün gece saat 02.00'de bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Boyunluk takılarak molozların arasından çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan kadın Dicle Üniversitesinde tedavi altına alındı. Aynı enkazda çalışmalar an itibariyle devam ediyor.

45 YILLIK BİNANIN KOLONLARINA MÜDAHALE İDDİASI

Dün sabah saat 04.17'deki depremde bir bloğu tamamen yıkılan 4 bloklu Diyar Galeria Sitesinin ağır hasar gören ikinci bloğu da öğlen saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6'lık depremde tamamen çöktü.

Bu bölgede de vinç yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Okulların da tatil edilmesi nedeniyle özellikle binaları depremden etkilenen aileler kırsal alandaki köylerine gitti.

Kulp, Lice, Silvan, Dicle İlçe ve köylerine binlerce vatandaş daha güvenli gördükleri için geçici olarak akrabalarının yanına yerleşti.

Bu arada Ofis semtindeki Kurt İsmail Paşa 2. Sokakta çöken 45 yıllık 5 katlı binanın giriş zemin katının yakın zamana kadar konut olarak kullanıldığı, ancak daha sonra dükkan olarak işyerine dönüştürüldüğü ve bu dönüşüm sırasındaki tadilat nedeniyle binanın ana taşıyıcı kolonlarına müdahale edildiği, kat sakinleri ile işyeri sahipleri arasında da anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

ÇİFTKAPI BURCU DA ORTA YERİNDEN YIKILDI

Kentteki ağır ve orta hasarlı binalar tamamen tahliye edilirken, güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Deprem 5 bin yıllık UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan tarihi surları da vurdu.

Bugüne kadar hiçbir depremden etkilenmeyen Surlar ilk kez 7.7 şiddetindeki depremden zarar gördü. Dağkapı'ya açılan Çiftkapı yakınındaki Burç'un orta yerindeki tarlar dökülerek derin bir gedik açıldı.

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