Doğu Karadeniz’de fırtına etkisi: Çatı uçtu, ağaç devrildi

Doğu Karadeniz'de yarın etkili olması beklenen fırtına ile birlikte soğuk hava dalgası, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Trabzon'da kuvvetli rüzgarda kökünden kopan ağaç yola devrildi. Rize'de de etkili fırtına sonucu apartmanın uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Trabzon’da saat 16.30 sıralarında batı ve kuzeybatı yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Erdoğdu Mahallesi’nde kuvvetli rüzgarda kökünden kopan ağaç gövdesiyle yola devrildi. Trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Rize’nin Pazar ilçesinde de etkili fırtına sonucu apartmanın uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

AFAD’DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölge genelinde fırtına ve uyarısı yaparak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu’da ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde zaman zaman tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji 11’inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle bölgenin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı görülecek. Kar yağışlarının Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde 20 santimetre, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde 20 santimetre ve üzerine ulaşması bekleniyor.

BİNANIN ÇATISI UÇTU, ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Rize’de Gülbahar Mahallesi’nde fırtınanın etkisi ile 7 katlı binanın çatısı uçtu. Yerinden koparak uçan çatı malzemeleri düştüğü bahçedeki elektrik direğini devirdi, yanında bulunan Dursun Ali Camandan’a ait apartmanın korkuluklarını da yıktı.

Gürültü sesiyle dışarı çıkan Camadan, “Evde otururken büyük bir ses duydum. Dışarı çıktım. Meğer benim çatım değil, başka binanın çatısı benim apartmana vurmuş” dedi. DHA