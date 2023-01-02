Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alınacak.

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na göre yapılacaktır.

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