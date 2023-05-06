DSP Manisa İl Başkanı: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklayıp AKP’den milletvekili adayı olması ve sonrasında yaptığı açıklamalara tepki gösteren DSP Manisa İl Başkanlığı ve ilçe örgütleri, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

İlker KILIÇASLAN

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14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan ve daha sonra AKP'den milletvekili adayı olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a tepkiler devam ediyor.

Seçim sürecindeki söylemleriyle de tepki toplayan Aksakal'ın siyasi hamlesi, parti tabanında büyük rahatsızlıklara sebep olurken, ülkenin dört bir yanından il ve ilçe başkanları seçimlerde Millet İttifakı ve İttifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamaya başladı.

İL BAŞKANLIĞI BİNASINA PANKART ASTILAR

Önder Aksakal'a tepki gösteren ve Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceklerini açıklayan DSP Manisa İl Başkanı İbrahim Topuk, ilçe başkanlarının ortak kararıyla partisinin İl Başkanlığı binasına pankart astı. Parti binasına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:

“Size söz Demokratik Sol Partililer. Biz Demokratik Sol Parti'yi satanlarla asla beraber yol yürümeyeceğiz. Demokratik Sol Parti'yi sırtından vuranların saflarında asla yer almayacağız. Demokratik Sol Parti il ve ilçe örgütlerinin ortak kararı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.”

“ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINI HİÇE SAYANLARIN YANINDA OLMAYIZ”

DSP Manisa İl Başkanı İbrahim Topuk, Atatürk'ün izinden giden DSP'nin kuruluşundan bu zamana kadar önemli bir çizgisi olduğunu ve bu çizgiden asla sapmayacaklarını belirterek, seçimlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacaklarını ifade etti. Atatürk'ün çizgisinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen DSP İl Başkanı Topuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk'ün kurduğu, rahmetli Bülent Ecevit'in bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için Millet İttifakı'nın adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hiçe sayanların asla yanında olmayız. Atatürk'ün ışığında ve Ecevit'in izinde partimizin izinde yol yürümeye devam edeceğiz. Geçmişten bu zamana kadar nasıl Atatürk'ün izinde ilke ve inkılaplarına bağlı kaldıysak, bundan sonrada bağlı kalmaya devam edeceğiz.”

“OYUMUZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA”

DSP üyesi Yusuf Öncü ise, tüm parti teşkilatı olarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirterek şöyle konuştu:

“İl Başkanlığımızın verdiği kararın arkasındayız. Millet olarak Cumhuriyetin ilkelerine, inkılaplarına sahip çıkılmasını istiyoruz. Atatürk'ümüzün ve Bülent Ecevit'in miraslarına sahip çıkmak istiyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle düşünce içerisinde olduğuna emin olduğumuz için kendisine destek veriyoruz. Oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na.”

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