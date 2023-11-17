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Düğünde dehşet saçan maganda tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisi tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

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Düğünde dehşet saçan maganda tutuklandı

İzmir’de Kazımpaşa Mahallesi’nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) ve Lütfi H. (26), düğün sahipleriyle tartıştı.

Olay yerinden ayrılan ikili, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden gelerek çevreye rastgele ateş etti ve kaçtı.

Pompalı tüfek saçmalarının isabet ettiği 8 kişi, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Aytekin Elkalkmış.

Hayatını kaybeden Aytekin Elkalkmış.

13 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekipleri, şüphelilerden Metin S’yi kısa sürede, hakkında 13 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Lütfi H’yi de daha sonra yakaladı.

Hastanede tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin kullandıkları uyuşturucu etkisinde düğüne geldikleri, kendilerini uzaklaştırmak isteyen düğün sahipleriyle tartıştıkları ve daha sonra olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin S. tutuklanırken, Lütfü H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  (AA)

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